Охота на крылатого льва (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42021, Охота на крылатого льва. Сезон 1. Серия 3
Детективы12+
Серия в подписке «START»
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Сюжет
Устав от семейной жизни и диктата мужа, Виктория берет отпуск и приезжает из Самары в Санкт-Петербург. После посещения ювелирной выставки Вика неожиданно обнаруживает в своей сумке главный экспонат — старинное кольцо баснословной ценности. Ничего не понимая, Вика собирается идти в полицию, но ее похищают двое головорезов. На помощь приходит бродяга Славик, которы�й помогает ей спрятаться. Между тем, обеспокоенный муж Вики обращается к Макару Илюшину и Сергею Бабкину с просьбой отыскать ее.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- Актёр
Евгений
Пронин
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- АМАктриса
Александра
Мамкаева
- Актёр
Ефим
Петрунин
- АБАктёр
Александр
Баргман
- ВКАктёр
Владислав
Комаров
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- РКАктёр
Руслан
Кацагаджиев
- АТСценарист
Андрей
Терехов
- ЕМСценарист
Елена
Михалкова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- МЗХудожница
Мария
Золина
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков