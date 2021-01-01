Охота на крылатого льва. Сезон 1. Серия 2
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Охота на крылатого льва
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Охота на крылатого льва (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.42021, Охота на крылатого льва. Сезон 1. Серия 2
Детективы12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Устав от семейной жизни и диктата мужа, Виктория берет отпуск и приезжает из Самары в Санкт-Петербург. После посещения ювелирной выставки Вика неожиданно обнаруживает в своей сумке главный экспонат — старинное кольцо баснословной ценности. Ничего не понимая, Вика собирается идти в полицию, но ее похищают двое головорезов. На помощь приходит бродяга Славик, который помогает ей спрятаться. Между тем, обеспокоенный муж Вики обращается к Макару Илюшину и Сергею Бабкину с просьбой отыскать ее.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

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7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на крылатого льва»

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