Охота на крылатого льва (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Устав от семейной жизни и диктата мужа, Виктория берет отпуск и приезжает из Самары в Санкт-Петербург. После посещения ювелирной выставки Вика неожиданно обнаруживает в своей сумке главный экспонат — старинное кольцо баснословной ценности. Ничего не понимая, Вика собирается идти в полицию, но ее похищают двое головорезов. На помощь приходит бродяга Славик, которы�й помогает ей спрятаться. Между тем, обеспокоенный муж Вики обращается к Макару Илюшину и Сергею Бабкину с просьбой отыскать ее.



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