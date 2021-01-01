WinkДетямОкеанский патруль1-й сезон5-я серия
8.62021, Big Blue
Мультсериалы, Фэнтези6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Океанский патруль (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 1
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 2
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 3
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 4
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 5
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 6
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 7
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 8
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 9
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 10
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 11
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 12
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 13
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 14
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезо�н 1 Серия 15
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 16
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 17
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 18
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 19
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 20
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 21
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 22
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 23
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 24
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 25
- 6+22 мин
Океанский патруль
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует на происшествия.
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыСемейные, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
9.0 IMDb
- РДРежиссёр
Риккардо
Дюранте
- КДАктёр
Кевин
Дюхани
- ДХАктёр
Джереми
Харрис
- ТШАктёр
Таль
Шульман
- БУАктриса
Бахия
Уотсон
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- АСАктриса
Ана
Сани
- НКАктёр
Нил
Кроун
- МТАктриса
Мона
Траоре
- ДПАктёр
Дэймон
Пападопулос
- ДХСценарист
Джейсон
Хопли
- ТБСценарист
Том
Бергер
- РАПродюсер
Род
Амадор
- ЛММонтажёр
Лесли
Маккэй Хантер
- ДСКомпозитор
Джоэль
С. Сильвер