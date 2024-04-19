Океанский патруль (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Океанский патруль. Сезон 1. Серия 14
Океанский патруль
1-й сезон
14-я серия
8.62021, Big Blue
Мультсериалы, Фэнтези6+

О сериале

В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует на происшествия.

Канада
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
21 мин / 00:21

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb