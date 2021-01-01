WinkДетямОкеанский патруль1-й сезон17-я серия
8.62021, Big Blue
Мультсериалы, Фэнтези6+
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Океанский патруль (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сюжет
В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует �на происшествия.
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыСемейные, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
9.0 IMDb
- РДРежиссёр
Риккардо
Дюранте
- КДАктёр
Кевин
Дюхани
- ДХАктёр
Джереми
Харрис
- ТШАктёр
Таль
Шульман
- БУАктриса
Бахия
Уотсон
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- АСАктриса
Ана
Сани
- НКАктёр
Нил
Кроун
- МТАктриса
Мона
Траоре
- ДПАктёр
Дэймон
Пападопулос
- ДХСценарист
Джейсон
Хопли
- ТБСценарист
Том
Бергер
- РАПродюсер
Род
Амадор
- ЛММонтажёр
Лесли
Маккэй Хантер
- ДСКомпозитор
Джоэль
С. Сильвер