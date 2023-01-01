Океанский патруль
Wink
Детям
Океанский патруль
8.62021, Big Blue 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези6+
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Океанский патруль (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В мировом океане постоянно что-то происходит. За порядком в глубоких водах следит «Океанский патруль». Команда подводной лодки «Калипсо» патрулирует солёные воды и моментально реагирует на происшествия.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
9.0 IMDb