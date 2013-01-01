Одноклассники (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Юмористическое скетч-шоу "Одноклассники". Юмористический сериал представляет собой набор экранизированных историй, объединенных тем, что все они рассказаны бывшими одноклассниками на встрече выпускников. Основной связующей линией является застолье выпустившихся лет 15 назад учеников школы, которые собрались вместе в родной альма-матер. Они вспоминают случаи из жизни, ностальгируют, делятся опытом и просто болтают на различные темы.
Репризы, разыгрываемые за столом в школьной аудитории, являются подводками к последующим постановочным юмористическим скетчам. Главные роли в скетчах исполняются постоянной труппой актеров в количестве 8 человек.
Сериал Одноклассники 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
