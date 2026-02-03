В жизни Светланы царит полная гармония: у неё прекрасная семья — любящий муж Антон и обожаемый сын Денис. Но неожиданно Антон выясняет, что Денис не его родной сын. Света потрясена, ведь она всегда была верна мужу. Она пытается разобраться, как такое могло произойти, и узнаёт ужасающую правду — её ребенок погиб в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь бедным родителям, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. То, что узнала Света, никак не влияет на её отношение к Денису. Он — её сын, она любит его всем сердцем. А вот муж становится холодным и грубым. Света понимает, что больше не может оставаться с ним, собирает вещи и уезжает с сыном в другой город. Там она сталкивается с новым соседом, который совсем недавно снял квартиру в их доме. Постепенно они начинают сближаться, между ними возникает взаимная симпатия. Но женщина даже не подозревает, что Кирилл поселился рядом не просто так — его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом.

