Одно целое. Сезон 1. Серия 1
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Одно целое
1-й сезон
1-я серия
9.12024, Одно целое. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Одно целое (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Светланы царит полная гармония: у неё прекрасная семья — любящий муж Антон и обожаемый сын Денис. Но неожиданно Антон выясняет, что Денис не его родной сын. Света потрясена, ведь она всегда была верна мужу. Она пытается разобраться, как такое могло произойти, и узнаёт ужасающую правду — её ребенок погиб в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь бедным родителям, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. То, что узнала Света, никак не влияет на её отношение к Денису. Он — её сын, она любит его всем сердцем. А вот муж становится холодным и грубым. Света понимает, что больше не может оставаться с ним, собирает вещи и уезжает с сыном в другой город. Там она сталкивается с новым соседом, который совсем недавно снял квартиру в их доме. Постепенно они начинают сближаться, между ними возникает взаимная симпатия. Но женщина даже не подозревает, что Кирилл поселился рядом не просто так — его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

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Актёры и съёмочная группа сериала «Одно целое»