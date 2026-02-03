Одно целое (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
В жизни Светланы царит полная гармония: у неё прекрасная семья — любящий муж Антон и обожаемый сын Денис. Но неожиданно Антон выясняет, что Денис не его родной сын. Света потрясена, ведь она всегда была верна мужу. Она пытается разобраться, как такое могло произойти, и узнаёт ужасающую правду — её ребенок погиб в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь бедным родителям, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. То, что узнала Света, никак не влияет на её отношение к Денису. Он — её сын, она любит его всем сердцем. А вот муж становится холодным и грубым. Света понимает, что больше не может оставаться с ним, собирает вещи и уезжает с сыном в другой город. Там она сталкивается с новым соседом, который совсем недавно снял квартиру в их доме. Постепенно они начинают сближаться, между ними возникает взаимная симпатия. Но женщина даже не подозревает, что Кирилл поселился рядом не просто так — его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Ксения
Роменкова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ЮКАктёр
Юрий
Коренев
- КМАктриса
Карина
Мишулина
- АВАктёр
Александр
Волков
- АНАктёр
Андрей
Никульский
- ИРАктриса
Инна
Романова
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- АОПродюсер
Анастасия
Осколкова
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ТППродюсер
Татьяна
Прожико
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- БККомпозитор
Борис
Кинер
- АПКомпозитор
Александр
Прокопович