8.92023, Однажды в Абхазии. Сезон 1. Серия 2
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Однажды в Абхазии (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТКРежиссёр
Теймураз
Квеквескири
- ТТАктёр
Теймураз
Тания
- ЛМАктёр
Лев
Малишава
- ГТАктёр
Геннадий
Тарба
- ГКАктёр
Георгий
Кобалия
- АКАктриса
Аманда
Кварацхелия
- ИИАктёр
Инал
Инапха
- ГТАктриса
Гунда
Таркил
- АДАктёр
Адгур
Джения
- ТГАктриса
Тамара
Гамгия
- РБАктёр
Роланд
Бганба
- ТТСценарист
Теймураз
Тания
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- РШСценарист
Руслан
Шакая
- ТДСценарист
Тенгиз
Джопуа
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- АМХудожница
Александра
Молоскина
- АМХудожник
Александр
Матвеев
- ДЦОператор
Джано
Цурцумия