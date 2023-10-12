Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.

