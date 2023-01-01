Однажды в Абхазии. Сезон 1
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Однажды в Абхазии
1-й сезон

Однажды в Абхазии (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.92023, Однажды в Абхазии. Сезон 1 8 серий
Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однажды в Абхазии»

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