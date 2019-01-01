Очень странные делишки. Сезон 3. Серия 16
Wink
Детям
Очень странные делишки
3-й сезон
16-я серия
8.82019, The Strange Chores
Мультфильмы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Очень странные делишки (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Два подростка и девочка-призрак отправляются в приключения по параллельным мирам. Красочная фантастическая комедия «Очень странные делишки» — мультфильм от создателей «Блуи».

Школьники Чарли и Пирс всегда подозревали, что с их старым соседом Хелсингом, живущим в конце улицы, что-то не так. Но вот однажды у них появляется неопровержимое доказательство: ребята находят в его доме портал в другие миры, наполненные удивительными существами и колдовством. Удивительно, но Хелсинг не против посвятить Чарли и Пирса в свои исследования, ведь сам он уже немолод и приключения даются ему тяжело. Чтобы выполнить его задания, друзьям понадобиться помощь призрачной девочки по имени Кью.

С чем ребята столкнутся, расскажут «Очень странные делишки» — мультсериал можно смотреть онлайн на Wink!

Сериал Очень странные делишки 3 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Очень странные делишки»