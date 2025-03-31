Очень странные делишки (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Очень странные делишки. Сезон 3. Серия 1
Очень странные делишки
3-й сезон
1-я серия
8.72019, The Strange Chores
Фэнтези, Приключения12+
О сериале

Два подростка и девочка-призрак отправляются в приключения по параллельным мирам. Красочная фантастическая комедия «Очень странные делишки» — мультфильм от создателей «Блуи».

Школьники Чарли и Пирс всегда подозревали, что с их старым соседом Хелсингом, живущим в конце улицы, что-то не так. Но вот однажды у них появляется неопровержимое доказательство: ребята находят в его доме портал в другие миры, наполненные удивительными существами и колдовством. Удивительно, но Хелсинг не против посвятить Чарли и Пирса в свои исследования, ведь сам он уже немолод и приключения даются ему тяжело. Чтобы выполнить его задания, друзьям понадобиться помощь призрачной девочки по имени Кью.

С чем ребята столкнутся, расскажут «Очень странные делишки» — мультсериал можно смотреть онлайн на Wink!

Страна
Австралия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

