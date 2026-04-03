Общий сын (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Молодая женщина начинает подозревать, что единокровная сестра обманом присвоила себе ее ребенка. Мелодрама «Общий сын» — сериал о запутанных семейных отношениях и материнской любви.



Потеряв мать, девушка Маша вынуждена заселиться в университетское общежитие. Там она знакомится с Васей, молодым человеком ее единокровной сестры Лены. Между Машей и Васей вспыхивает страсть, которая в конце концов приводит к настоящей катастрофе. Маша узнает, что беременна, но Вася не может отказаться от их с Леной свадьбы. После родов Маше сообщают, что малыш умер, и девушка ищет утешения в объятьях однокурсника Берка. Проходит десять лет, и Маша едет на похороны отца, где видит Лену и Васю вместе с их сыном Сережей. Материнское сердце подсказывает ей, что это ее ребенок.



Что предпримет Маша теперь, вы узнаете из многосерийной мелодрамы «Общий сын» (2026), которая доступна в онлайн-кинотеатре Wink.

