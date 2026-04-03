Общий сын (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Молодая женщина начинает подозревать, что единокровная сестра обманом присвоила себе ее ребенка. Мелодрама «Общий сын» — сериал о запутанных семейных отношениях и материнской любви.
Потеряв мать, девушка Маша вынуждена заселиться в университетское общежитие. Там она знакомится с Васей, молодым человеком ее единокровной сестры Лены. Между Машей и Васей вспыхивает страсть, которая в конце концов приводит к настоящей катастрофе. Маша узнает, что беременна, но Вася не может отказаться от их с Леной свадьбы. После родов Маше сообщают, что малыш умер, и девушка ищет утешения в объятьях однокурсника Берка. Проходит десять лет, и Маша едет на похороны отца, где видит Лену и Васю вместе с их сыном Сережей. Материнское сердце подсказывает ей, что это ее ребенок.
Что предпримет Маша теперь, вы узнаете из многосерийной мелодрамы «Общий сын» (2026), которая доступна в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ЮСРежиссёр
Юлия
Сатарова
- ЕПАктриса
Екатерина
Панасюк
- Актёр
Сергей
Тезов
- СЛАктриса
Светлана
Ляпунова
- ЭМАктёр
Эдуард
Магеррамов
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- СЗПродюсер
Софья
Зотова
- ПППродюсер
Папуна
Пипия
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- ОИОператор
Олег
Иванов