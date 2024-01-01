Обреченные на славу (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Эпичная историческая драма «Обреченные на славу» об изнанке гладиаторских боев от мастера зрелищного кино Роланда Эммериха. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Иван Реон.



Римская империя во времена своего расцвета. Император Веспасиан как никто другой знает, как кровожадны и жестоки бывают люди, ведь он сам когда-то добился власти в результате гражданской войны. Чтобы держать самые мрачные и пугающие наклонности своих поданных в узде, Веспасиан решает подарить им захватывающие, пусть и бесчеловечные зрелища — гладиаторские бои, заезды на колесницах и публичные расправы над преступниками. Вокруг этих развлечений тут же выстраивается целый подпольный мир, участники которого стремятся дать зрителям незабываемые впечатления… любой ценой.



Увидеть изнанку самых известных представлений Римской империи поможет сериальная драма «Обреченные на славу» 2024 года, смотреть онлайн которую можно в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Обреченные на славу 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.