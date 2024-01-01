Обреченные на славу (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 8
- 18+55 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Обреченные на славу
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Тенакс и Домициан приходят к соглашению и решают создать гоночную Золотую фракцию, чтобы увеличить зрелищность игр. В качестве возничего они вербуют Скорпа, который очень талантлив в обращении с лошадьми. Патриции Антония и Марсий пытаются им воспрепятствовать. В то же время Кала предлагает Тенаксу сделку: безопасность ее дочерей в обмен на ее содействие. Император Веспасиан находится в раздумьях о том, кто из его сыновей достоин стать преемником престола: воинственный Тит или одаренный политик Домициан.
Что выйдет из сговора плебея и императорского преемника? Сумеет ли Кала дать защиту дочерям? Об этом и другом можно смотреть в сериале «Обреченные на славу» — 2 серия доступна на Wink по подписке Amediateka.
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Рейтинг
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- МКРежиссёр
Марко
Кройцпайнтнер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ИРАктёр
Иван
Реон
- СМАктриса
Сара
Мартинш
- ДМАктёр
Джоджо
Макари
- МХАктёр
Мохаммед
Хашим
- ТХАктёр
Том
Хьюз
- ГААктёр
Гонсалу
Алмейда
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- ГПАктриса
Габриэлла
Пессион
- РПАктёр
Руперт
Пенри-Джонс
- РРСценарист
Роберт
Родат
- Продюсер
Йонас
Бауэр
- Продюсер
Оливер
Бербен
- ЙМХудожник
Йоханнес
Мюке
- РСМонтажёр
Райан
Стивенс Харрис