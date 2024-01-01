Обреченные на славу (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Тенакс и Домициан приходят к соглашению и решают создать гоночную Золотую фракцию, чтобы увеличить зрелищность игр. В качестве возничего они вербуют Скорпа, который очень талантлив в обращении с лошадьми. Патриции Антония и Марсий пытаются им воспрепятствовать. В то же время Кала предлагает Тенаксу сделку: безопасность ее дочерей в обмен на ее содействие. Император Веспасиан находится в раздумьях о том, кто из его сыновей достоин стать преемником престола: воинственный Тит или одаренный политик Домициан.



Что выйдет из сговора плебея и императорского преемника? Сумеет ли Кала дать защиту дочерям? Об этом и другом можно смотреть в сериале «Обреченные на славу» — 2 серия доступна на Wink по подписке Amediateka.



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