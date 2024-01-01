Обреченные на славу. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Обреченные на славу
1-й сезон
2-я серия
8.92024, Those About to Die
Комедии, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Обреченные на славу (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тенакс и Домициан приходят к соглашению и решают создать гоночную Золотую фракцию, чтобы увеличить зрелищность игр. В качестве возничего они вербуют Скорпа, который очень талантлив в обращении с лошадьми. Патриции Антония и Марсий пытаются им воспрепятствовать. В то же время Кала предлагает Тенаксу сделку: безопасность ее дочерей в обмен на ее содействие. Император Веспасиан находится в раздумьях о том, кто из его сыновей достоин стать преемником престола: воинственный Тит или одаренный политик Домициан.

Что выйдет из сговора плебея и императорского преемника? Сумеет ли Кала дать защиту дочерям? Об этом и другом можно смотреть в сериале «Обреченные на славу» — 2 серия доступна на Wink по подписке Amediateka.

Сериал Обреченные на славу 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия, Италия, США
Жанр
Комедии, Боевики, Драмы
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Обреченные на славу»