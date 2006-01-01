Обещание. Серия 90
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Обещание (сериал, 2006) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн

8.52006, Kasamh Se
Драма12+

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О сериале

Три сестры Бани, Пия и Рано вынуждены уехать из родного города Маунт Абу после смерти отца. Повинуясь последней воле своего родителя они отправляются в Мумбаи просить о помощи сорокалетнего бизнесмена Джая Валиа, о котором ранее сeстры ничего не слышали.

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Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

4.4 IMDb