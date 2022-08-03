Обещание (сериал, 2006) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн
8.52006, Kasamh Se
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Три сестры Бани, Пия и Рано вынуждены уехать из родного города Маунт Абу после смерти отца. Повинуясь последней воле своего родителя они отправляются в Мумбаи просить о помощи сорокалетнего бизнесмена Джая Валиа, о котором ранее сeстры ничего не слышали.
Рейтинг
3.5 IMDb
- РЧАктриса
Рошни
Чопра
- ПДАктриса
Прачи
Десаи
- РКАктёр
Рэм
Капур
- ТКАктёр
Тусшар
Капур
- СБАктриса
Сима
Бхаргава
- ПБАктриса
Прия
Бхатиджа
- ДБАктриса
Джая
Бхаттачария
- АЧАктриса
Амита
Чандеркар
- АЧАктриса
Ахсаас
Чанна
- СДАктриса
Суварна
Джха
- БСценарист
Бриджмохан
- ЭКСценарист
Экта
Капур
- БМСценарист
Бахвеш
Мандалиа
- ЭКПродюсер
Экта
Капур
- ШКПродюсер
Шобха
Капур
- ВШМонтажёр
Викас
Шарма
- ДМОператор
Дипак
Малванкар