Обещание. Серия 62
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1-й сезон
62-я серия

Обещание (сериал, 2006) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

8.52006, Kasamh Se
Драмы, Зарубежные12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Три сестры Бани, Пия и Рано вынуждены уехать из родного города Маунт Абу после смерти отца. Повинуясь последней воле своего родителя они отправляются в Мумбаи просить о помощи сорокалетнего бизнесмена Джая Валиа, о котором ранее сeстры ничего не слышали.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

4.4 IMDb