Обещание. Серия 117
Wink
Сериалы
Обещание
1-й сезон
117-я серия

Обещание (сериал, 2006) сезон 1 серия 117 смотреть онлайн

8.52006, Kasamh Se
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Три сестры Бани, Пия и Рано вынуждены уехать из родного города Маунт Абу после смерти отца. Повинуясь последней воле своего родителя они отправляются в Мумбаи просить о помощи сорокалетнего бизнесмена Джая Валиа, о котором ранее сeстры ничего не слышали.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

3.5 IMDb