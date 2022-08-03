Обещание (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Три сестры Бани, Пия и Рано вынуждены уехать из родного города Маунт Абу после смерти отца. Повинуясь последней воле своего родителя они отправляются в Мумбаи просить о помощи сорокалетнего бизнесмена Джая Валиа, о котором ранее сeстры ничего не слышали.

