О моем перерождении в меч. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
О моем перерождении в меч
1-й сезон
1-я серия

О моем перерождении в меч (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.22022, Tensei shitara Ken Deshita
Аниме, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После автомобильной аварии мужчина переносится в параллельный мир в виде разумного меча. Там он знакомится с девочкой-кошкой, и они вместе отправляются навстречу приключениям. Аниме «О моем перерождении в меч» — анимационное фэнтези о магии и дружбе.

Погибнув в нашем мире в автокатастрофе, обычный мужчина перерождается в меч и оказывается в ином измерении, наполненном магией и населенном множеством удивительных существ. Он не помнит своего имени, но решает истреблять монстров, чтобы тренировать боевые способности и стать самым сильным из известных клинков. Так он надеется найти воина, достойного стать его хозяином. Однажды в своих странствиях меч встречает Фран, девушку из клана Черных кошек. Он помогает ей освободится от гнета рабовладельцев и расправляется с двуглавым медведем, напавшим на ее лагерь. С этого момента Фран называет меч Учителем, а тот обещает защищать ее во что бы то ни стало.

Эпические приключения с разумным мечом и девочкой-кошкой ждут — смотрите аниме «О моем перерождении в меч» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb