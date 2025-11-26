О моем перерождении в меч (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

После автомобильной аварии мужчина переносится в параллельный мир в виде разумного меча. Там он знакомится с девочкой-кошкой, и они вместе отправляются навстречу приключениям. Аниме «О моем перерождении в меч» — анимационное фэнтези о магии и дружбе.



Погибнув в нашем мире в автокатастрофе, обычный мужчина перерождается в меч и оказывается в ином измерении, наполненном магией и населенном множеством удивительных существ. Он не помнит своего имени, но решает истреблять монстров, чтобы тренировать боевые способности и стать самым сильным из известных клинков. Так он надеется найти воина, достойного стать его хозяином. Однажды в своих странствиях меч встречает Фран, девушку из клана Черных кошек. Он помогает ей освободится от гнета рабовладельцев и расправляется с двуглавым медведем, напавшим на ее лагерь. С этого момента Фран называет меч Учителем, а тот обещает защищать ее во что бы то ни стало.



