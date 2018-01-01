Актёры и съёмочная группа сериала «О моем перерождении в меч»

WinkСериалыО моем перерождении в мечАктёры и съёмочная группа сериала «О моем перерождении в меч»
Актёры
АктрисаFran
Аи КакумаAi Kakuma
АктёрShishou
Синъитиро МикиShinichiro Miki
АктрисаAnnouncement-san
Юкиё ФудзииYukiyo Fujii
АктёрVictor
Такуя НакасимаTakuya Nakashima
АктёрKlimt
Хатано ВатаруHatano Wataru
АктёрAdventurer 1
Такааки ТорасимаTakaaki Torashima
АктёрKrad
Томохиро ЯмагутиTomohiro Yamaguchi
АктёрDepeau
Сома СиомиSouma Shiomi
АктрисаNell
Руми ОкубоRumi Okubo
АктёрDonadrond
Тэцу ИнадаTetsu Inada
АктрисаAmanda
Ами КосимидзуAmi Koshimizu
АктёрBeastman Adventurer 1