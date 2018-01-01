Wink
О моем перерождении в меч
Актёры и съёмочная группа сериала «О моем перерождении в меч»

Режиссёры

Синдзи Исихира

Shinji Ishihira
Режиссёр

Актёры

Аи Какума

Ai Kakuma
АктрисаFran
Синъитиро Мики

Shinichiro Miki
АктёрShishou
Юкиё Фудзии

Yukiyo Fujii
АктрисаAnnouncement-san
Такуя Накасима

Takuya Nakashima
АктёрVictor
Хатано Ватару

Hatano Wataru
АктёрKlimt
Такааки Торасима

Takaaki Torashima
АктёрAdventurer 1
Томохиро Ямагути

Tomohiro Yamaguchi
АктёрKrad
Сома Сиоми

Souma Shiomi
АктёрDepeau
Руми Окубо

Rumi Okubo
АктрисаNell
Тэцу Инада

Tetsu Inada
АктёрDonadrond
Ами Косимидзу

Ami Koshimizu
АктрисаAmanda
Сёмару Дзодза

Shoumaru Zouza
АктёрBeastman Adventurer 1

Художники

Масахиро Сато

Masahiro Satou
Художник

Операторы

Масааки Онодэра

Masaaki Onodera
Оператор

Композиторы

Ясухару Таканаси

Yasuharu Takanashi
Композитор