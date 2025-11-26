О моем перерождении в меч (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
О моем перерождении в меч
Сезон 1 Серия 12
О сериале
После автомобильной аварии мужчина переносится в параллельный мир в виде разумного меча. Там он знакомится с девочкой-кошкой, и они вместе отправляются навстречу приключениям. Аниме «О моем перерождении в меч» — анимационное фэнтези о магии и дружбе.
Погибнув в нашем мире в автокатастрофе, обычный мужчина перерождается в меч и оказывается в ином измерении, наполненном магией и населенном множеством удивительных существ. Он не помнит своего имени, но решает истреблять монстров, чтобы тренировать боевые способности и стать самым сильным из известных клинков. Так он надеется найти воина, достойного стать его хозяином. Однажды в своих странствиях меч встречает Фран, девушку из клана Черных кошек. Он помогает ей освободится от гнета рабовладельцев и расправляется с двуглавым медведем, напавшим на ее лагерь. С этого момента Фран называет меч Учителем, а тот обещает защищать ее во что бы то ни стало.
Эпические приключения с разумным мечом и девочкой-кошкой ждут — смотрите аниме «О моем перерождении в меч» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- СИРежиссёр
Синдзи
Исихира
- АКАктриса
Аи
Какума
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- ЮФАктриса
Юкиё
Фудзии
- ТНАктёр
Такуя
Накасима
- ХВАктёр
Хатано
Ватару
- ТТАктёр
Такааки
Торасима
- ТЯАктёр
Томохиро
Ямагути
- ССАктёр
Сома
Сиоми
- РОАктриса
Руми
Окубо
- ТИАктёр
Тэцу
Инада
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- СДАктёр
Сёмару
Дзодза
- МСХудожник
Масахиро
Сато
- МООператор
Масааки
Онодэра
- ЯТКомпозитор
Ясухару
Таканаси