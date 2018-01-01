Новичок 5 сезон 22 серия смотреть онлайн
О сериале
Захватывающий процедурал о рабочих буднях и жизни сотрудников полиции. Американский сериал «Новичок» доступен на Wink: топовая криминальная драма со звездой «Касла» и «Светлячка», Нэйтаном Филлионом.
В центре сюжета — история Джона Нолана, который сталкивается с кризисом среднего возраста после двадцати лет работы в сфере ремонта и строительства. Из-за потери мотивации и недавнего развода с женой главный герой принимает решение начать новую жизнь в Лос-Анджелесе и стать полицейским. Несмотря на возраст и отсутствие опыта жизни и работы в большом городе, Джон полон решимости доказать, что он способен стать одним из лучших патрульных в участке.
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Рейтинг
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ЧЮРежиссёр
Чи
Юн Чунг
- Режиссёр
Майкл
Гои
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АДАктриса
Алисса
Диас
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Эрик
Винтер
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ТМАктёр
Титус
Макин мл.
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- БХАктёр
Брент
Хафф
- ДРСценарист
Дэвид
Рэдклифф
- Продюсер
Нэйтан
Филлион
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДКМонтажёр
Джэйк
Коэн
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- ДХОператор
Джастин
Ханрахан
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- ПТОператор
Пол
Терио
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань