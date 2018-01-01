Новичок. Сезон 5. Серия 22
Wink
Сериалы
Новичок
5-й сезон
22-я серия
9.22018, The Rookie
Боевик, Драма18+

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Новичок 5 сезон 22 серия смотреть онлайн

О сериале

Захватывающий процедурал о рабочих буднях и жизни сотрудников полиции. Американский сериал «Новичок» доступен на Wink: топовая криминальная драма со звездой «Касла» и «Светлячка», Нэйтаном Филлионом.

В центре сюжета — история Джона Нолана, который сталкивается с кризисом среднего возраста после двадцати лет работы в сфере ремонта и строительства. Из-за потери мотивации и недавнего развода с женой главный герой принимает решение начать новую жизнь в Лос-Анджелесе и стать полицейским. Несмотря на возраст и отсутствие опыта жизни и работы в большом городе, Джон полон решимости доказать, что он способен стать одним из лучших патрульных в участке.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»