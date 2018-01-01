Новичок 5 сезон (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Захватывающий детективный сериал, главный герой которого — Джон Нолан, самый возрастной «новичок» в полицейском участке Лос-Анджелеса. Роль Нолана исполняет Нэйтан Филлион. Сериал «Новичок» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!
В пятом сезоне Джон Нолан, кажется, адаптировался к службе в полиции, но никто не обещал, что будет легко. Новые преступления становятся все более изощренными, а его личная жизнь усложняется не меньше, чем расследования. В этом сезоне Нолан столкнется с убийствами, ограблениями и обманом. Остросюжетные погони, неожиданные повороты сюжета и смешные моменты — все это ждет зрителей в новых сериях.
Готовы к новой порции адреналина и загадок от «Новичка»? Присоединяйтесь к расследованиям Джона Нолана и его коллег. Сериал «Новичок», 5 сезон, можно посмотреть в хорошем качестве и без рекламы на Wink.
Рейтинг
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ЧЮРежиссёр
Чи
Юн Чунг
- Режиссёр
Майкл
Гои
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АДАктриса
Алисса
Диас
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Эрик
Винтер
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ТМАктёр
Титус
Макин мл.
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- БХАктёр
Брент
Хафф
- ДРСценарист
Дэвид
Рэдклифф
- Продюсер
Нэйтан
Филлион
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДКМонтажёр
Джэйк
Коэн
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- ДХОператор
Джастин
Ханрахан
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- ПТОператор
Пол
Терио
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань