Новичок. Сезон 5
Wink
Сериалы
Новичок
5-й сезон

Новичок 5 сезон (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

9.22018, The Rookie 22 серии
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Захватывающий детективный сериал, главный герой которого — Джон Нолан, самый возрастной «новичок» в полицейском участке Лос-Анджелеса. Роль Нолана исполняет Нэйтан Филлион. Сериал «Новичок» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

В пятом сезоне Джон Нолан, кажется, адаптировался к службе в полиции, но никто не обещал, что будет легко. Новые преступления становятся все более изощренными, а его личная жизнь усложняется не меньше, чем расследования. В этом сезоне Нолан столкнется с убийствами, ограблениями и обманом. Остросюжетные погони, неожиданные повороты сюжета и смешные моменты — все это ждет зрителей в новых сериях.

Готовы к новой порции адреналина и загадок от «Новичка»? Присоединяйтесь к расследованиям Джона Нолана и его коллег. Сериал «Новичок», 5 сезон, можно посмотреть в хорошем качестве и без рекламы на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»