Новичок 5 сезон (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Захватывающий детективный сериал, главный герой которого — Джон Нолан, самый возрастной «новичок» в полицейском участке Лос-Анджелеса. Роль Нолана исполняет Нэйтан Филлион. Сериал «Новичок» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!



В пятом сезоне Джон Нолан, кажется, адаптировался к службе в полиции, но никто не обещал, что будет легко. Новые преступления становятся все более изощренными, а его личная жизнь усложняется не меньше, чем расследования. В этом сезоне Нолан столкнется с убийствами, ограблениями и обманом. Остросюжетные погони, неожиданные повороты сюжета и смешные моменты — все это ждет зрителей в новых сериях.



Готовы к новой порции адреналина и загадок от «Новичка»? Присоединяйтесь к расследованиям Джона Нолана и его коллег. Сериал «Новичок», 5 сезон, можно посмотреть в хорошем качестве и без рекламы на Wink.

