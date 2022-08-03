Ничего не происходит (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Герои разговорного сериала — два детектива, которые изнывают от скуки на работе и внезапно попадают в лихой переплет. Напарники наконец-то получают серьезное задание, где им предстоит задержать боссов наркокартеля. Впрочем, серьезное задание с их легкой подачи быстро превращается в балаган.

