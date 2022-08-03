Невеста речного Бога. Серия 7
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Невеста речного Бога
1-й сезон
7-я серия

Невеста речного Бога (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Habaekeui sinbu 2017
Мелодрама, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие дорамы разворачивается в Сеуле, где мирно проживает психотерапевт Со А, не подозревающая, что один из ее предков был слугой речного бога Хабэка, до того момента, пока Хабэк не приходит к ней в образе красивого молодого человека и не просит о помощи в поисках важного артефакта.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мистика, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb