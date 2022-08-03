Действие дорамы разворачивается в Сеуле, где мирно проживает психотерапевт Со А, не подозревающая, что один из ее предков был слугой речного бога Хабэка, до того момента, пока Хабэк не приходит к ней в образе красивого молодого человека и не просит о помощи в поисках важного артефакта.

