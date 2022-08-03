Невеста речного Бога (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.22017, Habaekeui sinbu 2017
Мелодрама, Мистика18+
Сезоны и серии
- 18+70 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+69 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+71 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+70 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+63 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+67 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+63 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+67 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+66 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+84 мин
Невеста речного Бога
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Действие дорамы разворачивается в Сеуле, где мирно проживает психотерапевт Со А, не подозревающая, что один из ее предков был слугой речного бога Хабэка, до того момента, пока Хабэк не приходит к ней в образе красивого молодого человека и не просит о помощи в поисках важного артефакта.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМистика, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb