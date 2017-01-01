Невеста речного Бога (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22017, Habaekeui sinbu 2017
Мелодрама, Мистика18+
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О сериале
Действие дорамы разворачивается в Сеуле, где мирно проживает психотерапевт Со А, не подозревающая, что один из ее предков был слугой речного бога Хабэка, до того момента, пока Хабэк не приходит к ней в образе красивого молодого человека и не просит о помощи в поисках важного артефакта.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрМистика, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb