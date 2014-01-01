Невероятные приключения Алины. Серия 3
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Невероятные приключения Алины
1-й сезон
3-я серия

Невероятные приключения Алины (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Невероятные приключения Алины. Серия 3
Детективы, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Писательница приключенческих романов Алина Троянская уже несколько лет не выходит из дома. Ее жилище похоже на крепость из сказки про трех поросят. Но однажды незнакомцы крадут осторожную писательницу и силой везут на поиски пугачевского клада по маршруту, описанному в последнем романе Троянской. Кладоискатели уверены, что Алина выведет их к сокровищам. Они не подозревают, что клад стережет людоед - в ловушке, из которой нет выхода...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Невероятные приключения Алины»