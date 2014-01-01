Невероятные приключения Алины (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.52014, Невероятные приключения Алины. Серия 3
Детективы, Криминал12+
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Сюжет
Писательница приключенческих романов Алина Троянская уже несколько лет не выходит из дома. Ее жилище похоже на крепость из сказки про трех поросят. Но однажды незнакомцы крадут осторожную писательницу и силой везут на поиски пугачевского клада по маршруту, описанному в последнем романе Троянской. Кладоискатели уверены, что Алина выведет их к сокровищам. Они не подозревают, что клад стережет людоед - в ловушке, из которой нет выхода...
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4.8 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Виктория
Держицкая
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Никита
Зверев
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- СКАктёр
Сергей
Кешишев
- МТАктёр
Михаил
Тяжев
- Актёр
Олег
Кассин
- ВСАктриса
Варя
Суровцева
- НРАктёр
Николай
Разуменко
- Актёр
Владимир
Капустин
- МБАктриса
Мария
Баева
- АГСценарист
Альжбета
Горицвет
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- АИПродюсер
Анастасия
Искусова
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- АГКомпозитор
Артур
Гладков