Невероятные приключения Алины (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Писательница приключенческих романов Алина Троянская уже несколько лет не выходит из дома. Ее жилище похоже на крепость из сказки про трех поросят. Но однажды незнакомцы крадут осторожную писательницу и силой везут на поиски пугачевского клада по маршруту, описанному в последнем романе Троянской. Кладоискатели уверены, что Алина выведет их к сокровищам. Они не подозревают, что клад стережет людоед - в ловушке, из которой нет выхода...



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