Неродная дочь (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сестры Лилия и Роза возвращаются в родной город. Лиля — с красным дипломом дизайнера-модельера и мечтами открыть ателье, а Роза, провалившись в модельной школе, хочет выпросить у отца деньги на второй шанс. Но отец умирает от инфаркта, оставив семье цветочный магазин и долги, с которыми вынуждена разбираться Лиля. Заместитель мэра Маркова давно положила глаз на магазин и хочет использовать его в своих целях, поэтому предлагает девушкам выгодное предложение. Роза и мама согласны на сделку, но Лиля отказывается — она не может предать наследство отца. После этого на семью обрушивается череда несчастий: от тюрьмы до наезда бандитов.

