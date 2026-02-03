Неродная дочь. Сезон 1. Серия 4
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Неродная дочь
1-й сезон
4-я серия

Неродная дочь (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.32023, Неродная дочь. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сестры Лилия и Роза возвращаются в родной город. Лиля — с красным дипломом дизайнера-модельера и мечтами открыть ателье, а Роза, провалившись в модельной школе, хочет выпросить у отца деньги на второй шанс. Но отец умирает от инфаркта, оставив семье цветочный магазин и долги, с которыми вынуждена разбираться Лиля. Заместитель мэра Маркова давно положила глаз на магазин и хочет использовать его в своих целях, поэтому предлагает девушкам выгодное предложение. Роза и мама согласны на сделку, но Лиля отказывается — она не может предать наследство отца. После этого на семью обрушивается череда несчастий: от тюрьмы до наезда бандитов.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск