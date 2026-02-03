WinkСериалыНеродная дочь1-й сезон4-я серия
Неродная дочь (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.32023, Неродная дочь. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Сестры Лилия и Роза возвращаются в родной город. Лиля — с красным дипломом дизайнера-модельера и мечтами открыть ателье, а Роза, провалившись в модельной школе, хочет выпросить у отца деньги на второй шанс. Но отец умирает от инфаркта, оставив семье цветочный магазин и долги, с которыми вынуждена разбираться Лиля. Заместитель мэра Маркова давно положила глаз на магазин и хочет использовать его в своих целях, поэтому предлагает девушкам выгодное предложение. Роза и мама согласны на сделку, но Лиля отказывается — она не может предать наследство отца. После этого на семью обрушивается череда несчастий: от тюрьмы до наезда бандитов.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Сукачев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актриса
Алина
Воскресенская
- Актриса
Юлия
Майборода
- ИДАктёр
Илья
Денискин
- Актёр
Василий
Зотов
- Актриса
Елена
Литвинова
- СПАктриса
Светлана
Павлова
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- РАХудожник
Роман
Арутюнян