Непростые вещи. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Непростые вещи
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9-я серия
2012, Непростые вещи. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу, Документальный12+

Непростые вещи (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Нас окружает множество простых вещей – например, скрепка, пробка, газета или пластиковый стаканчик. Но простые они только на первый взгляд. Производство каждой такой "простой вещи" – процесс, требующий знаний и опыта тысяч людей. О том, как создаются маленькие вещи, — в авторской линейке документальных фильмов Алексея Вершинина.

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Жанр
ТВ-шоу, Документальный

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