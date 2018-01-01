Непростые вещи (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Непростые вещи. Сезон 1
2012, Непростые вещи. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу, Документальный12+

Нас окружает множество простых вещей – например, скрепка, пробка, газета или пластиковый стаканчик. Но простые они только на первый взгляд. Производство каждой такой "простой вещи" – процесс, требующий знаний и опыта тысяч людей. О том, как создаются маленькие вещи, — в авторской линейке документальных фильмов Алексея Вершинина.

ТВ-шоу, Документальный

