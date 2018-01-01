WinkСериалыНепростые вещи1-й сезон
Непростые вещи (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Непростые вещи. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу, Документальный12+
Сезоны и серии
- 12+26 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+26 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+25 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+25 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+28 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+27 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+25 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+29 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+23 мин
Непростые вещи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Нас окружает множество простых вещей – например, скрепка, пробка, газета или пластиковый стаканчик. Но простые они только на первый взгляд. Производство каждой такой "простой вещи" – процесс, требующий знаний и опыта тысяч людей. О том, как создаются маленькие вещи, — в авторской линейке документальных фильмов Алексея Вершинина.
Сериал Непростые вещи 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.