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2012, Непростые вещи. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу, Документальный12+
Непростые вещи (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Нас окружает множество простых вещей – например, скрепка, пробка, газета или пластиковый стаканчик. Но простые они только на первый взгляд. Производство каждой такой "простой вещи" – процесс, требующий знаний и опыта тысяч людей. О том, как создаются маленькие вещи, — в авторской линейке документальных фильмов Алексея Вершинина.
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