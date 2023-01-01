Непростые вещи
Wink
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Непростые вещи
2012, Непростые вещи 1 сезон
ТВ-шоу, Документальный12+

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Непростые вещи (сериал, 2012) смотреть онлайн

О сериале

Нас окружает множество простых вещей – например, скрепка, пробка, газета или пластиковый стаканчик. Но простые они только на первый взгляд. Производство каждой такой "простой вещи" – процесс, требующий знаний и опыта тысяч людей. О том, как создаются маленькие вещи, — в авторской линейке документальных фильмов Алексея Вершинина.

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Жанр
ТВ-шоу, Документальный

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