Неоконченная свадьба. Серия 3
Wink
Сериалы
Неоконченная свадьба
1-й сезон
3-я серия
8.92022, Неоконченная свадьба. Серия 3
Мелодрама18+
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Неоконченная свадьба (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Встретив бывшего возлюбленного, молодая женщина сбегает с собственной свадьбы. Отечественная мелодрама от продюсеров «Заполярного вальса». Вероника Столбова собирается выйти замуж за сына мэра Илью Проскурина. Будущий свекр принимает все решения за своего отпрыска, что абсолютно не устраивает девушку. Накануне торжества она встречает бывшего парня и решает бросить жениха прямо в ЗАГСе. Мэр не может смириться с таким позором и вынуждает молодых людей переехать в другой город. Вскоре Вероника понимает, что ее избранник — не тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. Когда девушка попадает в трудную ситуацию, судьба снова сводит ее с Ильей.
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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неоконченная свадьба»