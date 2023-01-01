Неоконченная свадьба (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Встретив бывшего возлюбленного, молодая женщина сбегает с собственной свадьбы. Отечественная мелодрама от продюсеров «Заполярного вальса». Вероника Столбова собирается выйти замуж за сына мэра Илью Про�скурина. Будущий свекр принимает все решения за своего отпрыска, что абсолютно не устраивает девушку. Накануне торжества она встречает бывшего парня и решает бросить жениха прямо в ЗАГСе. Мэр не может смириться с таким позором и вынуждает молодых людей переехать в другой город. Вскоре Вероника понимает, что ее избранник — не тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. Когда девушка попадает в трудную ситуацию, судьба снова сводит ее с Ильей.

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