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Неоконченная свадьба (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Встретив бывшего возлюбленного, молодая женщина сбегает с собственной свадьбы. Отечественная мелодрама от продюсеров «Заполярного вальса». Вероника Столбова собирается выйти замуж за сына мэра Илью Про�скурина. Будущий свекр принимает все решения за своего отпрыска, что абсолютно не устраивает девушку. Накануне торжества она встречает бывшего парня и решает бросить жениха прямо в ЗАГСе. Мэр не может смириться с таким позором и вынуждает молодых людей переехать в другой город. Вскоре Вероника понимает, что ее избранник — не тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. Когда девушка попадает в трудную ситуацию, судьба снова сводит ее с Ильей.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Сухарев
- ВШАктриса
Варвара
Шаталова
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- МИАктёр
Максим
Иванов
- ЕЯАктриса
Евгения
Ярушникова
- ЮОАктёр
Юрий
Осипов
- КХАктриса
Ксения
Хаирова
- АФАктёр
Анатолий
Филиппов
- ЛВАктриса
Люция
Валиева
- АВАктриса
Анна
Верещагина
- СКАктёр
Сергей
Ковляков
- ОССценарис�т
Ольга
Степнова
- ДССценарист
Дмитрий
Степанов
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- НКХудожник
Николай
Копанев
- АОМонтажёр
Александр
Орлов
- ИШОператор
Илья
Шпиз
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков