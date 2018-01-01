Неоконченная свадьба (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Встретив бывшего возлюбленного, молодая женщина сбегает с собственной свадьбы. Отечественная мелодрама от продюсеров «Заполярного вальса». Вероника Столбова собирается выйти замуж за сына мэра Илью Проскурина. Будущий свекр принимает все решения за своего отпрыска, что абсолютно не устраивает девушку. Накануне торжества она встречает бывшего парня и решает бросить жениха прямо в ЗАГСе. Мэр не может смириться с таким позором и вынуждает молодых людей переехать в другой город. Вскоре Вероника понимает, что ее избранник — не тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. Когда девушка попадает в трудную ситуацию, судьба снова сводит ее с Ильей.

