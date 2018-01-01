Биография

Анатолий Филиппов – актер, каскадер, родился 14 июня 1977 года. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных кинолент и сериалов, в том числе работы в качестве каскадера. Известность актеру принесли роли в сериалах «Штрафбат», «Побег», «Умельцы». С юных лет будущий актер занимался спортом, боевыми искусствами. Несколько раз становился чемпионом столицы и страны. Обладает черным поясом по кудо. В 1998 году стал членом столичной ассоциации каскадеров. Первым фильмом Анатолия Филиппова стала криминальная драма «Чек», в которой он участвовал в качестве каскадера. Партнерами по съемочной площадке стали Н. Фоменко, Н. Расторгуев, А. Макаров, О. Будина, Ю. Рутберг и др. Одну из ролей Анатолий Филиппов исполнил в сериале «Штрафбат» (2004). Он также снялся в эпизоде рейтингового многосерийного детектива «Метод Фрейда», исполнив роль охранника. В полнометражной ленте «Антикиллер» Филиппов участвовал в качестве каскадера. Эпизодические роли актер исполнил в кинокартинах «В зоне риска» (тренер по боксу), «Петрович» (боксер), «Умельцы» (киллер), «Весной расцветает любовь» (охранник), «Мертвое сердце», «Вышибала» (участник ДТП), «Напарницы» (охранник) и др.