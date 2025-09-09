Немного за 30. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Немного за 30
2-й сезон
3-я серия
8.22022, Bloody Murray
Комедия, Мелодрама18+
Лучшие подруги влюбляются в одного мужчину. К чему это приведет?
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Лучшие подруги влюбляются в одного мужчину. Ироничное израильское драмеди со звездой сериала «Пекарь и Красавица» Ротем Селой. Смотрите сериал «Немного за 30» в подписке Amediateka на Wink!

Дана — квалифицированный врач-гинеколог. Мори специализируется на романтических комедиях и читает лекции в киношколе. Обе девушки успешны, амбициозны и независимы, они делят одну квартиру на двоих и иногда вступают в краткосрочные романтические отношения с разными мужчинами, но ни одной пока не удалось найти идеального партнера. Все меняется, когда Мори попадает в аварию и разбивает стекло инкассаторской машины, за рулем которой оказывается красавчик по имени Лиор. Случайно встретившись с Даной, мужчина влюбляется в нее, хотя Мори также интересуется этим привлекательным инкассатором и решает увести мужчину у лучшей подруги.

С кем в итоге останется Лиор, узнаете в сериале «Немного за 30» в подписке Amediateka на Wink!

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb