Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 18+36 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 1
- 18+31 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 2
- 18+33 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 4
- 18+38 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 5
- 18+34 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 6
- 18+46 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 7
- 18+38 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 8
- 18+50 мин
Немного за 30
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Лучшие подруги влюбляются в одного мужчину. Ироничное израильское драмеди со звездой сериала «Пекарь и Красавица» Ротем Селой. Смотрите сериал «Немного за 30» в подписке Amediateka на Wink!
Дана — квалифицированный врач-гинеколог. Мори специализируется на романтических комедиях и читает лекции в киношколе. Обе девушки успешны, амбициозны и независимы, они делят одну квартиру на двоих и иногда вступают в краткосрочные романтические отношения с разными мужчинами, но ни одной пока не удалось найти идеального партнера. Все меняется, когда Мори попадает в аварию и разбивает стекло инкассаторской машины, за рулем которой оказывается красавчик по имени Лиор. Случайно встретившись с Даной, мужчина влюбляется в нее, хотя Мори также интересуется этим привлекательным инкассатором и решает увести мужчину у лучшей подруги.
С кем в итоге останется Лиор, узнаете в сериале «Немного за 30» в подписке Amediateka на Wink!