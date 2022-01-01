Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Лучшие подруги влюбляются в одного мужчину. Ироничное израильское драмеди со звездой сериала «Пекарь и Красавица» Ротем Селой. Смотрите сериал «Немного за 30» в подписке Amediateka на Wink!



Дана — квалифицированный врач-гинеколог. Мори специализируется на романтических комедиях и читает лекции в киношколе. Обе девушки успешны, амбициозны и независимы, они делят одну квартиру на двоих и иногда вступают в краткосрочные романтические отношения с разными мужчинами, но ни одной пока не удалось найти идеального партнера. Все меняется, когда Мори попадает в аварию и разбивает стекло инкассаторской машины, за рулем которой оказывается красавчик по имени Лиор. Случайно встретившись с Даной, мужчина влюбляется в нее, хотя Мори также интересуется этим привлекательным инкассатором и решает увести мужчину у лучшей подруги.



