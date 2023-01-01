Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Израильский ромком, в котором лучшие подружки влюбляются в одного мужчину. Если вы хотите взглянуть по-новому на женскую дружбу, то скорее включайте 1 сезон «Немного за 30» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.



В первом сезоне дорожный инцидент переворачивает жизни двух соседок по квартире Дану и Мори и втягивает их в настоящий любовный треугольник. Все начинается с того, что Мори случайно разбивает стекло в автомобиле привлекательного инкассатора по имени Лиор. Вскоре он приезжает к девушке домой и встречает там Дану, в которую сразу же влюбляется. Однако Мори считает, что красавец-мужчина должен достаться ей, и решает отбить его у лучшей подруги.



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