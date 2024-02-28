Немного за 30. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Немного за 30
1-й сезон
1-я серия
8.22022, Bloody Murray
Комедия, Мелодрама18+
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Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Две подруги-соседки влюбляются в одного мужчину. Очаровательный израильский ромком о буднях миллениалов

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb