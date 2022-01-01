Немного за 30 (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Дана и Мори продолжают искать отношения и любовь, но возраст заставляет их задуматься о детях. Об их новых приключениях расскажет драмеди «Немного за 20», 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka.



Во втором сезоне сериала о женской дружбе у главных героинь Даны и Мори начинается новый жизненный этап. Им уже 38, и они не могут так же беззаботно веселиться и рассуждать на тему позднего одиночества, как раньше. Настало время задуматься о детях — даже несмотря на то, что личная жизнь у подруг до сих пор не ладится. Дана и Мори решают взять решение этой проблемы в свои руки, рассматривая самые разные варианты, вплоть до кражи биологического материала.



