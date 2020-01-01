Нефритовая черепаха (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Старая леди принесла в антикварный салон семейный артефакт — нефритовую черепашку, которая, по её мнению, приносила защиту от зла. На следующий день бывший опер Илья Смолин находит эту черепашку в своём кармане. Вспоминая, как она могла туда попасть, он выходит на след Юры Копылова, карманника, с которым столкнулся в полицейском участке накануне. Оказывается, что Копылов подбросил черепашку Илье и вскоре после этого загадочно умер.



