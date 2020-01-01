Нефритовая черепаха. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Нефритовая черепаха
1-й сезон
4-я серия

Нефритовая черепаха (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52020, Нефритовая черепаха. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Старая леди принесла в антикварный салон семейный артефакт — нефритовую черепашку, которая, по её мнению, приносила защиту от зла. На следующий день бывший опер Илья Смолин находит эту черепашку в своём кармане. Вспоминая, как она могла туда попасть, он выходит на след Юры Копылова, карманника, с которым столкнулся в полицейском участке накануне. Оказывается, что Копылов подбросил черепашку Илье и вскоре после этого загадочно умер.

Сериал Нефритовая черепаха 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Нефритовая черепаха»