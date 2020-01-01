Нефритовая черепаха (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.52020, Нефритовая черепаха. Сезон 1. Серия 3
Детектив18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Старая леди принесла в антикварный салон семейный артефакт — нефритовую черепашку, которая, по её мнению, приносила защиту от зла. На следующий день бывший опер Илья Смолин находит эту черепашку в своём кармане. Вспоминая, как она могла туда попасть, он выходит на след Юры Копылова, карманника, с которым столкнулся в полицейском участке накануне. Оказывается, что Копылов подбросил черепашку Илье и вскоре после этого загадочно умер.
Сериал Нефритовая черепаха 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВВРежиссёр
Валентина
Власова
- СГАктёр
Сергей
Гиргель
- АКАктёр
Артем
Крылов
- СБАктёр
Сергей
Быхов
- ОРАктриса
Ольга
Рептух
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- АЖАктёр
Антон
Жуков
- АВАктёр
Алексей
Варущенко
- ВПАктёр
Вячеслав
Павлють
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков